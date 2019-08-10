На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы

Участники также намерены требовать закрытия уголовных дел, возбужденных после предыдущих акций протеста. С призывом принять участие в мероприятии выступили многие известные люди. В их числе журналист Леонид Парфенов, блогер Юрий Дудь, рэпер Оксимирон, теннисист Евгений Кафельников. Выступить со сцены планируют также рэпер Face, группы «Кровосток» и IC3PEAK. Столичная мэрия запретила концерт, но организаторы назвали это незаконным.

Начало митинга намечено на 14 часов.