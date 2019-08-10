Полиция Красноярского края взяла под охрану село Каменка в Ачинском районе, которое находится ближе всего к складу боеприпасов, где накануне вечером прогремели новые взрывы. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

Ранее в связи с началом нового пожара на складе и повторными взрывами снарядов было решено эвакуировать жителей Каменки.

Как сообщило Минобороны, новую детонацию вызвало попадание молнии в снаряд в ходе разминирования. Пострадали 11 человек, четверо госпитализированы. В первый раз возгорание и взрывы произошли на военном арсенале 5 августа. Тогда один человек погиб, 13 пострадали. В районе введен режим ЧС.