В Москве пройдет митинг за свободные выборы

Он состоится на проспекте Сахарова. Начало в 14 часов. Акция с властями согласована. Участники также намерены требовать закрытия уголовных дел, возбужденных после предыдущих акций протеста.

Сегодняшняя протестная акция в Москве определит дальнейшие действия властей, поэтому важно выйти и начать с ними диалог. Такое мнение высказал доктор философских наук, публицист Игорь Чубайс.

Он подчеркнул, что если выйдет хотя бы 50 тысяч человек, власти вынуждены будут прислушаться к мнению протестующих.