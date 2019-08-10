Z Архив новостей новости
5 0 6 0
08:00, 10 августа 2019

В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня открывается пятый тур

В отсутствии очных противостояний клубов большой пятерки, обратим внимание на встречу в Москве, где Динамо будет принимать Зенит. Взаимоотношения фанатов команд дружескими не назовешь. Добавлю, что прошлой осенью москвичи впервые за долгие годы смогли обыграть клуб из Санкт Петербурга. Игра в Москве начнется сегодня в 19 часов. В это же время в Краснодаре местная команда начнет встречу против Рубина. Эту игру в прямом эфире покажет канал МАТЧ ТВ. Ну а первыми в субботу померятся силами аутсайдеры — Оренбург и Тамбов.

В воскресенье Спартак сыграет в Грозном против Ахмата. И своего бывшего капитана Глушакова заодно. Локо примет Урал, а ЦСКА – ФК Сочи.

Закроют программу тура в понедельник Ростов и Крылья Советов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Здравомыслие по-прежнему в дефиците Вопреки предупреждениям на улицы снова вышли протестующие, центр Москвы снова переполнился сотрудниками ОМОНа и Росгвардии — «и повторилось все, как встарь»...

5 248 6 44710 03.08
Kпротесты, акции, выборы, москва, мнения
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Решили прогуляться вместе с нами?» — Это вы решили прогуляться вместе со мной, — автоматически парировал я, ориентируясь на стаж «прогулок». И тут же устыдился этой дедовщины…

5 132 6 56107 03.08
Kмитинги, акции, москва, выборы, мнения
Блоги

Юрий Шеляженко журналист из Киева

Президент Зеленский должен остановить военный садизм Скандальная практика охоты военных на призывников последние годы стала привычным явлением в Украине

5 153 6 11716 07.08
Kукраина, армия, общество, мнения
Голосование
Кто вам милее: Брежнев или Путин?
5 290 6 30440 05.08
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 69 6 7761 09.08
Блоги

Акция за честные выборы: хронология событий По последним подсчетам, 828 человек задержаны…

5 273 6 173131 03.08
Kакции, митинги, политика, выборы, общество, власть, фото, видео, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Не Зимбабве В то время как Россия, будучи несвободной страной с жестко авторитарным режимом, опускается все ниже по шкале политических прав и гражданских свобод, быстро приближаясь к ее самому дну, Зимбабве в 2018 году покинула группу политически несвободных стран…

5 64 6 26125 03.08
Kрф, политика, власть, зимбабве, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

3 августа 1982 года этой свободы у нас не было Я пишу все это не просто, чтобы вспомнить в очередной раз ту страшную ночь, а чтобы поддержать тех, к кому в эти горькие дни приходят с обысками по ночам, ранним утром, уводят их близких…

5 197 6 23315 04.08
Kобыски, свобода, оппозиция, мнения
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Мои требования очень простые Прекращение уголовных дел о так называемых «массовых беспорядках» 27 июля. По УК РФ массовые беспорядки предполагают погромы, поджоги, уничтожение имущества и применение оружия. Мы все видели, что 27 июля этого не было…

5 84 6 10253 09.08
Kвыборы, политика, мосгордума, власть, протесты, мнения
Голосование
За кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы были завтра?
5 94 6 11847 07.08
Блоги

Лев Тимофеев: Кто о чем, а я всё о своем… Россия непременно станет нормальной, процветающей демократической страной. Хотя бы потому, что никакой разумной альтернативы этому нет и быть не может. Уверен, в конце концов это станет очевидно всем…

5 146 6 19199 04.08
Kрф, ссср, власть, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Революция нужна не для того, чтобы после нее стало лучше жить. Это мечта, вдохновляющая революционера, как морковка вдохновляет осла…

5 64 6 8948 09.08
#слушать 01:44:28 8читать $скачать 23.9 МБ
Голосование
5 38 6 5252 07.08
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Хамят — это тоже верно, это тоже плохо. Но самое главное — партия правящая должна работать…

5 90 6 13322 08.08
#слушать 35:16 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, передачи, видео
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Иван Давыдов: Почему россияне любят советскую власть больше нынешней? Высокие оценки СССР — попытка граждан описать качества, которые хотели бы сегодня увидеть во власти. Сейчас власть считают «криминальной» и «чужой»...

5 55 6 8427 07.08
Kссср, рф, власть, общество, мнения
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

В России нет суда за исключением Европейского. Уже сейчас многие адвокаты очень часто говорят своим клиентам: «Мы с вами работаем на Европейский суд»…

5 56 6 8841 09.08
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ

Популярное за неделю

Новости

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв: непогода в России может быть результатом использования климатического оружия Все понимают, что «такого лета не может быть»

5 21 6 4395
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Они ввели план «Крепость», и они действительно считают себя осажденной крепостью. И понятно, как им не хочется рассказывать, что ее осаждает кто-то из-за рубежа и какие-то враги. Вот проблема в том, что ее осаждает народ…

5 107 6 120512 03.08
#слушать 50:32 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Кто вам милее: Брежнев или Путин?
5 290 6 30404 05.08
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Добром не кончится Когда страна большая, обозленная, бедная, отчаявшаяся, среди загнанных в угол людей обязательно найдутся такие, кто сами вступят на путь насилия…

5 178 6 182232 05.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Происходящее попало на камеры видеонаблюдения…

5 118 6 153238 07.08
8читать ;смотреть
Kмосква, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7996982
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4152166

Сегодня в эфире