В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня открывается пятый тур

В отсутствии очных противостояний клубов большой пятерки, обратим внимание на встречу в Москве, где Динамо будет принимать Зенит. Взаимоотношения фанатов команд дружескими не назовешь. Добавлю, что прошлой осенью москвичи впервые за долгие годы смогли обыграть клуб из Санкт Петербурга. Игра в Москве начнется сегодня в 19 часов. В это же время в Краснодаре местная команда начнет встречу против Рубина. Эту игру в прямом эфире покажет канал МАТЧ ТВ. Ну а первыми в субботу померятся силами аутсайдеры — Оренбург и Тамбов.

В воскресенье Спартак сыграет в Грозном против Ахмата. И своего бывшего капитана Глушакова заодно. Локо примет Урал, а ЦСКА – ФК Сочи.

Закроют программу тура в понедельник Ростов и Крылья Советов.