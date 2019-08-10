В Росатоме сообщили о гибели пятерых сотрудников в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области

Еще трое ранены.

Ранее Минобороны сообщало, что при взрыве на полигоне под Северодвинском 8 августа погибли двое. Местные власти также приводили данные о шести госпитализированных.

Взрывы начались при испытании жидкостной реактивной двигательной установки «в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания», сообщает «Росатом».

В Минобороны утверждали, что радиационный фон после взрыва был в норме и вредных выборосов в атмосферу не фиксировали. На сайте администрации Северодвинска появилось сообщение о том, что было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Позже его удалили. Между тем, как сообщают местные СМИ, в аптеках города люди массово скупают йодосодержащие препараты.