Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве. Акцию проведут на проспекте Сахарова, она начнётся в 14 часов и с властями согласована.

Главный лозунг митинга на проспекте Сахарова «Допускай!». Помимо требования зарегистрировать независимых кандидатов будет ещё одно: прекратить уголовное дело о так называемых «массовых беспорядках», которое возбудили после акции 27 июля. Никаких беспорядков в центре Москвы не было, заявят сегодня митингующие. Они намерены также осудить жёсткие действия силовиков при задержании людей. Мэрия согласовала митинг на 100 тысяч человек. При этом чиновники запретили выступать на нём рэперу Фэйсу, группам «Кровосток» и «IC3PEAK». Они намерены всё равно выйти на сцену. На митинг призвал прийти всех неравнодушных к ситуации журналист Юрий Дудь. «Чем больше нас, тем больше шансов, что когда-нибудь граждан России перестанут бить шпалой по лицу», написал он. Столичная полиция накануне предупредила: призывы несогласованным акциям недопустимы. Помимо митинга люди хотят устроить прогулку по бульварам, как это было неделю назад. Власти обещали пресекать действия, которые сочтут незаконными.

Акция на проспекте Сахарова продлится 2 с половиной часа.

Согласованная протестная акция пройдет сегодня на проспекте академика Сахарова. Большая часть протестующих в Москве — молодое поколение. Об этом в эфире «Эха» сказал политолог Михаил Виноградов. Это можно назвать ошибкой властей, которые не смогла их ничем заинтересовать, — отметил эксперт.

-Повестка по сути оказалась совершенно протестная. Не было готовности к тому, что людей начинает периодически политика интересовать… Я думаю, что произошла такая забавная штука, связанная с таким, казалось бы избитым и провластным словом как «патриотизм». Потому что… Мы все считаем, что патриотизм – это такой способ, чтобы власть любили люди бесплатно. В то же время молодое поколение росло в немножко других реалиях. Люди росли с довольно высокой симпатией к собственной стране, с высокими ожиданиями от собственной страны как полноценной, без скидок на тот зазор, который сегодня существует, исторически существует в России между тем, что говорится, что происходит, в том числе во власти, в том числе на выборах»

Также Виноградов отметил, что молодое поколение более требовательное, чем предыдущие.