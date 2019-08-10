Не менее 42 человек погибли в результате ливней и наводнений в штате Керала на юге Индии. Об этом сообщило индийское информагентство Эй-эн-ай. Свыше 100 тысяч человек, проживающих в затронутых наводнениями регионах, эвакуированы. В некоторых районах штата объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в школах. Международный аэропорт Кочин закрыт.

По данным синоптиков, ливни в штате не прекратятся еще как минимум четыре дня.