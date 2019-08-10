Самолеты Ил-76 вновь приступили к сбросу воды на горевший склад боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае

Экипажи совершат более 20 вылетов. Каждый из самолетов доставит к месту по 42 тонны воды. Работа авиации будет проводится до полной проливки территории склада, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Взрывы и пожар произошли на складе военной части в Ачинском районе в понедельник, возгорание удалось ликвидировать на следующий день. Тогда погиб один человек, 13 пострадали.

Накануне на складе вновь произошли взрывы, пожар потушили к вечеру. За медпомощью обратилось 11 человек, четверо из них госпитализированы.