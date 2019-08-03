На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы

Участники также намерены требовать закрытия уголовных дел, возбужденных после акции 27 июля. Многие известные люди мероприятие поддержали. В их числе рэпер Оксимирон, блогер Юрий Дудь, журналист Леонид Парфенов, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Также намерены участвовать группы IC3РЕАК и «Кровосток». Акция властями согласована. Между тем, решившим после нее «мирно прогуляться по Москве» следственный комитет пригрозил уголовной ответственностью. В официальном сообщении СК говорится, что призывы поучаствовать в таких прогулках активно распространяются в соцсетях. В ведомстве добавили, что за призывы к массовым беспорядкам тоже предусмотрено лишение свободы.

Продолжение жестко силовой политики власти на грядущих акциях может привести к серьезным потрясениям внутри страны. Такое мнение в нашем эфире высказал профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин.

По словам Константина Сонина, даже в отсталых странах оппозиция может на определенном уровне участвовать в управлении государством.