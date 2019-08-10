Сборная России по волейболу продолжает отбор на Олимпиаду в Токио

Сегодняшний соперник – команда Кубы.

Сборная Кубы была очень грозной силой в начале века. В 2010-м команда стал второй на Чемпионате мира. Увы, то были последние успехи команды с Острова Свободы. И прежде всего потому, что слишком много игроков сбежало от этой самой свободы в другие страны. Один из лучших волейболистов планеты Вильфредо Леон нашел пристанище в Польше, Хаунторена выступает за Италию, Леал — за Бразилию.

Правда, некоторые кубинские волейболисты решили вернуться ради возможности сыграть на Олимпиаде. Среди них — блокирующий Симон. При этом специалисты отмечают, что сборная Кубы сделает акцент на панамериканский отбор, где шансы пробиться в Токио у сборной Кубы будут куда выше.

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