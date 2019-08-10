Минобороны Латвии утверждает, что российские военные отрабатывают сценарий перекрытия Балтийского моря

По данным ведомства, это происходит в рамках проходящих в регионе учений «Океанский щит».

В латвийском Минобороны обратили внимание на возросшую активность российских самолетов и кораблей вблизи своих границ, сообщает местное интернет-издание LETA. Как отмечается, военное ведомство заметило два истребителя Су-30, а кроме того, два стратегических ракетоносца Ту-95 в рамках учений совершили полет над нейтральными водами Берингова моря. Их сопровождали американские самолеты F-22 и F-18. При этом как эти полеты могут быть связаны с отработкой перекрытия Балтийского моря, в латвийском Минобороны не уточняют. Учения «Океанский щит» в начале августа проходили в Балтике, а также в Норвежском и Северном морях и накануне завершились. В них были задействованы более 10,5 тысяч военных, около 50 кораблей и столько же летательных аппаратов.

В конце августа Россия намерена провести учения в Арктике под названием «Центр-2019». Они пройдут вдоль Северного морского пути, там, в том числе, будет испытана новейшая арктическая техника. Свою обеспокоенность учениями уже выразили в Норвегии.