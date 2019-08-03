ФСИН проведет конкурс по вождению автозаков

Он состоится на базе конвойной службы в районе Капотня, сообщили в пресс-бюро подразделения. Отмечается, что это ежегодное мероприятие. Оно пройдет в преддверие профессионального праздника — Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который традиционно отмечается 11 августа.

Эти гонки – демонстрация полицейского произвола и распиливание бюджетных средств, сказал «Эху» правозащитник Лев Пономарев.

Как сообщает ТАСС, участники продемонстрируют навыки стрельбы и маневрирования с препятствием в условиях города, знание правил дорожного движения.