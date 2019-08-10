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07:00, 10 августа 2019

Акции в поддержку честных выборов пройдут сегодня по всей России

Власти некоторых городов отказались согласовывать мероприятия.

Требование зарегистрировать независимых кандидатов, освободить политических заключенных и прекратить дело о массовых беспорядках объединяет оппозиционных активистов во многих регионах. Акция солидарности с московскими избирателями пройдут в крупных городах Сибири. Митинги или одиночные пикеты согласованы в Иркутске, Новосибирске, Красноярске и Омске.

В Екатеринбурге заявителям предложили альтернативную площадку. Она их устроила. В Белгороде участникам отказали в проведении серии пикетов в центре города. Оказалось, там запланированы публичные мероприятия в поддержку силовиков, которые участвуют в пресечении несогласованных акций.

Саратовские сторонники Алексея Навального хотели согласовать пикеты. Полиция уже попросила устроителей не провоцировать людей и пригрозила статьей о массовых беспорядках.

В Москве акции согласована на 100 тысяч человек.

Популярный Репер Оксимирон призвал граждан прийти на митинг на проспекте Сахарова.

Оксимирон добавил, что таким образом поддерживает блогера Юрия Дудя, который ранее также выступил в соцсетях в поддержку митинга.



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