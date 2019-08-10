Маршрут нескольких поездов на два дня изменят из-за новых взрывов под Ачинском

Движение приостановлено на участке Ачинск-2 – Назарово. Поезда из Абакана в Москву и Новосибирск, а также в обратном направлении будут следовать измененным маршрутом.



На движение других пассажирских поездов ситуация не влияет.

Ранее сообщалось о новой серии взрывов в деревне Каменка, где в понедельник произошел пожар в хранилище боеприпасов. Всего за медицинской помощью обратились 10 человек, четверо из них госпитализированы. В районе действует режим ЧС.