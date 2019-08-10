В Москве пройдет митинг за свободные выборы

Он состоится на проспекте Сахарова. Начало в 14 часов. Акция с властями согласована. Участники также намерены требовать закрытия уголовных дел, возбужденных после предыдущих акций протеста.

Есть множество причин выйти на сегодняшний митинг на проспекте Сахарова, — сказала юрист ФБК Любовь Соболь. По её словам, это касается и действий избиркомов, и сроков, которые получили участники прошлых акций.

Соболь подчеркнула, что необходимо изучить и расследовать действия сотрудников Росгвардии при разгоне мирных уличных акций.