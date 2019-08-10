В Венесуэле сторонники президента Николаса Мадуро намерены провести масштабную антиамериканскую акцию

Венесуэльский лидер объявил, что сегодня пройдёт цитата «всемирная акция протеста против президента США Дональда Трампа». И призвал жителей латиноамериканской республики поддержать протесты. Николас Мадуро возмущён санкциями, которые США в начале недели ввели в своей стране против активов властей Венесуэлы. Всё имущество правительства заблокировано и не может быть передано, оплачено, экспортировано или обработано иным образом», заявил Белый дом. Санкции ввели из-за того, что Мадуро и связанные с ним люди продолжают, по мнению Вашингтона, узурпировать власть и нарушать права человека. США и ещё несколько десятков стран вот уже больше полугода считают президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Внутриполитический кризис в стране разрешить всё это время не удаётся. Мадуро на днях отказался участвовать в очередном раунде переговоров с оппозицией. Гуайдо обвинял президента Венесуэлы в нежелании искать компромисс.

США в мае приостановили авиасообщение с Венесуэлой.