Трое пострадавших в результате повторного взрыва артиллерийского арсенала в Красноярском крае остаются в больнице

Трое пострадавших в результате повторного взрыва неподалеку от артиллерийского арсенала в районе деревни Каменка в Красноярском крае остаются в Ачинской больнице. Их состояние улучшилось, сообщает Интерфакс со ссылкой на медиков. Еще одного госпитализированного, который находился в тяжелом состоянии, отправили в Красноярск.

Накануне в деревне Каменка, где в понедельник произошел пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, произошла новая серия взрывов. Всего за медицинской помощью обратились 10 человек, четверо из них были госпитализированы.

Находиться в этом районе опасно для жизни – рассказала местной телекомпании «АТВ» свидетельница взрыва.

Власти Ачинска предупредили жителей о запрете сбора грибов и ягод в лесах. Там работают военные саперы, и пока они не удостоверятся, что окрестная территория безопасна, рекомендовано отказаться от лесных прогулок, сообщает официальный интернет-портал администрации города. В настоящее время в районе действует режим ЧС.