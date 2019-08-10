Верховный суд Панамы снял все обвинения с бывшего президента страны Рикардо Мартинелли

Как сообщило агентство ЭФЭ, решение принято единогласно, суд постановил немедленно освободить его из-под стражи. По данным Рейтер, прокуроры не смогли доказать виновность политика, и у судий возникли сомнения в предъявленных обвинениях.

Рикардо Мартинелли занимал пост президента Панамы с 2009 по 2014 год. Он покинул страну в январе 2015-го, панамский суд направил властям США запрос о его экстрадиции. В 2017-м его задержали в Майями и через год доставили на родину. Помимо политического шпионажа, экс-президент обвинялся в растрате бюджетных средств и нелегальной торговле панамскими визами. В общей сложности ему грозило до 21 года тюрьмы.