ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга с открытым вопросом о доверии политикам, в том числе Владимиру Путину

Теперь его будут публиковать ежемесячно, а не еженедельно. Рейтинг с закрытым вопросом по-прежнему будут обновлять каждую неделю, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу центра. С чем это связано, там не объяснили. В последний раз данные публиковали 28 июля, Владимира Путина упомянули более 30% опрошенных. Ниже 40% его рейтинг находится с июня прошлого года. Открытый вопрос предполагает, что респонденты выбирают ответы без подсказок, этот рейтинг также называют рейтингом «спонтанного доверия».