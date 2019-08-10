Известный российский рэпер Oxxxymiron призвал вместе с ним выйти на митинг «За честные выборы»

Он пройдет сегодня на проспекте Сахарова в Москве. Власти акцию согласовали. В своем обращении в Twitter музыкант заявил, что хочет поддержать Юрия Дудя, который ранее выступил с призывом прийти на акцию, и тоже выйдет на Сахарова. Oxxxymiron, отметил, что возможно для его подписчиков, как и для него самого это будет первый в жизни митинг. «Давайте вместе добиваться прекращения абсурдного и репрессивного уголовного дела о так называемых массовых беспорядках 27 июля и 3 августа. Беспорядков, которых на деле не было», — призвал он. По словам музыканта, власть пытается поставить знак равенства между мирной, пусть и несанкционированной акцией, и вооруженным восстанием. И хочет «посадить таких студентов-идеалистов как 21-летний Егор Жуков на срок от трех до восьми лет за жест рукой или брошенный пластиковый стаканчик». Исполнитель перечислил имена всех арестованных по делу о протестах 27 июля, заявив, что все они должны быть освобождены, а их уголовные дела — прекращены.