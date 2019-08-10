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05:03, 10 августа 2019

Анонимный телеграм-канал опубликовал личные данные около трех тысяч человек, в том числе задержанных на акциях

Анонимный телеграм-канал опубликовал личные данные около трех тысяч человек, в том числе задержанных на протестных акциях в Москве. В списке есть журналисты «Эха», «Дождя», «Радио Свобода», «Медузы», ОВД-Инфо. Телеграм-канал утверждает, что информация взята из открытого чата московской команды Навального. Один из участников чата написал, что это неправда. Спустя некоторое время после публикации базы, указанным в ней людям стали поступать СМС со ссылкой на сайт, где предлагается объединяться в анонимные протестные группы. Несколько подписчиков «МБХ медиа» рассказали изданию, что им также стали приходить такие СМС. Адвокат Николай Фомин объяснил, что это провокация.



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