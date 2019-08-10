Депутат Госдумы Алексей Журавлёв: непогода в России может быть результатом использования климатического оружия

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв предположил, что непогода в России может быть результатом использования климатического оружия. Все понимают, что «такого лета не может быть», — сказал он в эфире одного из федеральных телеканалов. Организатором атаки он назвал «вашингтонский обком». По его мнению, пожары в Сибири и ливни в Москве могу быть реакцией западных стран на превосходство России в военном вооружении.

Журавлёв подчеркнул, что это не шутка, и призвал серьёзно и правильно отнестись к данной информации.