По меньшей мере 30 человек погибли в ходе столкновений в лагере бригады охраны президентского дворца в йеменском Адене

Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. По их данным, лагерь перешел в руки переходного совета. Замглавы совета Хани бен Брек подтвердил в Twitter, что четвертая бригада перешла под контроль сепаратистов. Он отметил, что не было использовано никакое тяжелое вооружение. В среду источник в органах власти в провинции Аден сообщил РИА Новости, что вооруженные люди попытались прорваться через ворота президентского дворца. Охрана оказала им сопротивление и открыла огонь. Переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии «Ислах».