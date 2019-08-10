В результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области погибли специалисты Росатома и Минобороны

Об этом сообщил источник в военном ведомстве. По его словам, «по стечению обстоятельств в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки».

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском произошел в четверг. Тогда Минобороны сообщило о двух погибших при инциденте с жидкостной двигательной установкой, не уточняя, о какой разработке идет речь. Позднее региональные власти уточнили, что еще шесть человек находятся в больницах. Сегодня «Росатом» сообщила, что жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации, еще трое госпитализированы.