Проведенный сегодня пуск снарядов в КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморском крае — единственном российском регионе, который граничит с Северной Кореей. На сайте Примгидромета сообщается, что в настоящее время он составляет 11-12 мкР/ч, что соответствует обычным показателям. Информация обновляется ежечасно. Ранее агентство «Ренхап» сообщило со ссылкой на южнокорейских военных, что с территории КНДР в сторону Японского моря выпущены два снаряда неопознанного типа. Исключительной экономической зоны Японии они не достигли и не представляли никакой угрозы ее территории, передает агентство Киодо. За последние две недели это уже пятые по счету испытания, проводимые северокорейскими военными.