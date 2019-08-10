На полигоне в Архангельской области погибли сотрудники Росатома и Минобороны

ЧП случилось в результате возгорания экспериментальной жидкостной двигательной установки, сообщил источник в военном ведомстве. Он отметил, что по стечению обстоятельств, в момент аварии сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки. Инцидент на военном полигоне под Северодвинском произошел в четверг. Тогда Минобороны сообщило о двух погибших. Региональные власти уточнили, что еще шесть человек находятся в больницах. Сегодня «Росатом» сообщил, что жертвами трагедии стали пять сотрудников госкорпорации, еще трое госпитализированы. Военное ведомство и власти региона утверждают, что радиационный фон находится в норме. Между тем, по данным местных СМИ, после происшествия люди начали массово скупать йодосодержащие препараты.