Мощный торнадо обрушился на пограничный район Бельгии и Люксембурга

Особенно пострадал люксембургский город Петанж, сообщили СМИ обеих стран. Смерч пронесся по центру города. По данным мэрии, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения. Повреждены около сотни домов. Предварительно ущерб оценивается как значительный: поваленные деревья, снесенные крыши домов, разбитые окна и помятые автомобили. Существенно поврежден супермаркет. Некоторые дороги оказались полностью заблокированными. Нарушено железнодорожное сообщение на одном из участков между Люксембургом и Францией.