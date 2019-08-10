Вашингтон намерен принять решительные меры, если посчитает, что Пекин манипулирует курсом китайской валюты

Об этом заявил глава Нацсовета по торговле при Белом доме Питер Наварро в интервью телеканалу Си-эн-би-си. По его версии, «Китай снизил курс своей валюты более чем на 10% с единственной целью — компенсировать американские пошлины». Наварро не пояснил, какие именно меры могут принять власти США. Он выразил уверенность в том, что Китай в полной мере ощутит на себе негативные последствия снижения курса валюты.