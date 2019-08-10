Силовики попытались вломиться домой к студенту Высшей школы экономики Алексею Зайкову, который был задержан 27 июля

Силовики попытались вломиться домой к студенту Высшей школы экономики Алексею Зайкову, который был задержан на акции 27 июля. Для этого им пришлось специально приехать в Подольск, где он живет, сообщает телеграм-канал политика Дмитрия Гудкова. В разговоре с «МБХ медиа» Зайков рассказал, что это произошло сразу после того, как он пришел после семи суток ареста. По его словам, они выломали первую дверь и начали дергать вторую, но потом прозвучала фраза: «Ты уверен, что эта дверь?», после которой все стихло.