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01:05, 10 августа 2019

Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов в Москве

В списке более 3 тысяч человек, в том числе журналисты «Эха», «Медузы», «Медиазоны», «Дождя» и «Ррадио Свобода». В базе есть паспортные данные и номера телефонов. Среди фигурантов списка те, кто был задержан на акциях 27 июля и 3 августа, а также в начале июня в связи с делом против журналиста Ивана Голунова. Также опубликованы данные независимых кандидатов в Мосгордуму Любови Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Галяминой, Дмитрия Гудкова, Владимира Милова и действующих муниципальных депутатов. Телеграм-канал называет таблицу «базой сторонников Алексея Навального».



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