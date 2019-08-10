5 сотрудников «Росатома» погибли, 3 пострадали в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области

Пятеро сотрудников «Росатома» погибли, еще трое получили травмы и ожоги в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области. Об этом сообщили в департаменте коммуникаций госкорпорации. ЧП случилось при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Все пострадавшие доставлены в больницу. Ранее Минобороны сообщало, что при взрыве на полигоне под Северодвинском 8 августа, где испытывали жидкостный реактивный двигатель, погибли два человека, шестеро госпитализированы. И военное ведомство, и местные власти утверждали, что радиационный фон в норме. Между тем, местные издания сообщают, что в аптеках исчезли йодосодержащие препараты. Их массово скупают жители.