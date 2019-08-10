Z Архив новостей новости
5 10 6 2324
00:00, 10 августа 2019

В Россию с этого дня запрещено ввозить фрукты из Китая

В Госдуме ранее предупреждали, что эти шаги спровоцирует рост цен.

Зараженная карантинная продукция приходит из КНР в Россию с прошлого года. Заболевания, выявленные у фруктов, могут привести к значительному снижению урожая и потерям отечественных фермеров, предупреждали в Россельхознадзоре. Китайские коллеги уведомлялись о нарушениях, но на контакт они не вышли. Российские контролеры перешли от угроз к решительным действиям.

Ограничения вводятся на косточковые и семечковые культуры. Это означает, что под запрет на неопределенный срок попадают свежие яблоки, груши, айва, абрикосы, вишня, черешня, персики и сливы. Распоряжение распространяется не только на товарные партии, но и на ввоз аналогичной продукции в ручной клади и багаже физическими лицами

Китай является одним из крупнейших поставщиков растительной продукции в Россию. В год из республики завозят почти  один миллион тонн овощей и фруктов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Шеляженко журналист из Киева

Президент Зеленский должен остановить военный садизм Скандальная практика охоты военных на призывников последние годы стала привычным явлением в Украине

5 146 6 11295 07.08
Kукраина, армия, общество, мнения
Голосование
Кто вам милее: Брежнев или Путин?
5 284 6 29703 05.08
Новости

СК  пригрозил уголовными делами за участие в мирных прогулках, к которым призывают присоединиться в соцсетях Соответствующее сообщение только что появилось на официальном сайте ведомства…

5 52 6 5828
Блоги

Зоя Светова журналист

3 августа 1982 года этой свободы у нас не было Я пишу все это не просто, чтобы вспомнить в очередной раз ту страшную ночь, а чтобы поддержать тех, к кому в эти горькие дни приходят с обысками по ночам, ранним утром, уводят их близких…

5 197 6 23177 04.08
Kобыски, свобода, оппозиция, мнения
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Мои требования очень простые Прекращение уголовных дел о так называемых «массовых беспорядках» 27 июля. По УК РФ массовые беспорядки предполагают погромы, поджоги, уничтожение имущества и применение оружия. Мы все видели, что 27 июля этого не было…

5 83 6 10103 09.08
Kвыборы, политика, мосгордума, власть, протесты, мнения
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 60 6 7385 09.08
Голосование
За кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы были завтра?
5 94 6 11801 07.08
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Революция нужна не для того, чтобы после нее стало лучше жить. Это мечта, вдохновляющая революционера, как морковка вдохновляет осла…

5 55 6 7213 09.08
#слушать 01:44:28 8читать $скачать 23.9 МБ
Блоги

Лев Тимофеев: Кто о чем, а я всё о своем… Россия непременно станет нормальной, процветающей демократической страной. Хотя бы потому, что никакой разумной альтернативы этому нет и быть не может. Уверен, в конце концов это станет очевидно всем…

5 146 6 19191 04.08
Kрф, ссср, власть, общество, события
Голосование
5 38 6 5221 07.08
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Хамят — это тоже верно, это тоже плохо. Но самое главное — партия правящая должна работать…

5 90 6 13168 08.08
#слушать 35:16 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, передачи, видео
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Иван Давыдов: Почему россияне любят советскую власть больше нынешней? Высокие оценки СССР — попытка граждан описать качества, которые хотели бы сегодня увидеть во власти. Сейчас власть считают «криминальной» и «чужой»...

5 55 6 8371 07.08
Kссср, рф, власть, общество, мнения
Блоги

Раджаб Сафаров генеральный директор Центра изучения современного Ирана

Россия положит конец господству США в Персидском заливе Арабские страны Персидского залива понимают, что из них хотят сделать пушечное мясо и, по большому счету, не заинтересованы в дальнейшей эскалации напряженности в этой зоне…

5 35 6 5437 09.08
Kиран, вооружение, рф, сша, политика, мнения
Новости

Организаторов митинга в Москве пригласили в мэрию на разговор с представителями правоохранительных органов Они отказались, поскольку эта ситуация показалась им подозрительной, — рассказала «Эху» одна из заявителей акции, глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова…

5 32 6 5093
Новости

Фермер-сыровар Сирота заявил, что протестные акции в Москве нанесли ему убытки в 500 тысяч рублей Он пожаловался, что «летом в Москве и так не сезон», а протестные акции еще сильнее ухудшают положение столичного бизнеса…

5 46 6 7917
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Рассуждения о свободе Значит, предстоит снова всё сначала. Новые потрясения. Новая прочистка голов от шелухи в виде воображаемого величия, духовности и особости. Новая оппозиция. Новая власть. Новый заход на то, чтобы стать частью цивилизованного мира, а не его головной болью…

5 62 6 10625 09.08
Kполитика, власть, общество, протесты, мнения

Популярное за неделю

Новости

Сотни писателей, журналистов и деятелей искусства требуют прекратить дело о «массовых беспорядках» В нём уже 12 фигурантов…

5 32 6 16316
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Они ввели план «Крепость», и они действительно считают себя осажденной крепостью. И понятно, как им не хочется рассказывать, что ее осаждает кто-то из-за рубежа и какие-то враги. Вот проблема в том, что ее осаждает народ…

5 107 6 120065 03.08
#слушать 50:32 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Кто вам милее: Брежнев или Путин?
5 282 6 29673 05.08
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Добром не кончится Когда страна большая, обозленная, бедная, отчаявшаяся, среди загнанных в угол людей обязательно найдутся такие, кто сами вступят на путь насилия…

5 178 6 181969 05.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Происходящее попало на камеры видеонаблюдения…

5 118 6 153037 07.08
8читать ;смотреть
Kмосква, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7996844
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4151821

Сегодня в эфире