Целый ряд общественных деятелей призвал выйти на сегодняшнюю протестную акцию в центре Москвы

Ее участники вновь будут требовать допуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

К призывам поддержать митинг на проспекте Академика Сахарова подключились музыканты, блогеры, журналисты и спортсмены. В том числе и те, кто уже несколько лет не участвовал в оппозиционных акциях. Например, журналист Леонид Парфенов. В своем инстаграме он опубликовал фотографию своего выступления на Болотной площади в декабре 2011 года и сопроводил ее словами о том, что будет выступать и зовет всех на митинг. Журналист и ведущий авторского шоу на YouTube Юрий Дудь, в свою очередь, выразил мнение, что власти оторваны от жизни и относятся к человеку «как к мешку с костями». Он также пообещал выйти на акцию в центре Москвы. Призыв Дудя в комментариях к его посту в Инстаграме поддержал нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Выйти на проспект Сахарова пообещал и другой российский спортсмен – теннисист Евгений Кафельников. Кроме того, о желании прийти на митинг рассказал рэпер Oxxxymiron: он сказал, что для него это будет первая акция в жизни. Музыкант призвал добиваться прекращения уголовного дела о беспорядках 27 июля.

Ранее организаторы акции на проспекте Сахарова сообщили, что столичная мэрия запретила выступления рэпера Face и групп «Кровосток» и IC3PEAK. Они назвали это требование незаконным и отметили, что выступления музыкантов отменены не будут.

Большинство протестующих в Москве – молодые люди. Это можно считать ошибкой властей, которые не смогли их ничем заинтересовать, — сказал в эфире «Эха» политолог Михаил Виноградов.

Виноградов добавил, что нынешнее молодое поколение более требовательное, чем предыдущее.