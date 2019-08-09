Почти 115 тысяч человек потребовали закрыть дело против участников акции протеста 27-го июля в Москве

Столько людей подписали петицию, возданную «Новой газетой» и адресованную председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В тексте «Новой газеты» говорится, что 27-го июля в Москве была мирная акция в защиту избирательных прав, а Следственный комитет в ответ на это мероприятие возбудил дело о массовых беспорядках.

Напомним, что по последним данным, фигурантами дела стали 13 человек. 12 уже арестованы, о задержании еще одного стало известно сегодня вечером. Силовики пришли за режиссером Дмитрием Васильевым. Его забрали на допрос.