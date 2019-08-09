Посольство США в России предупредило своих граждан о завтрашней массовой акции в Москве

Американцам, которые находятся в российской столице, дипломаты рекомендовали иметь при себе документы и избегать мест массового скопления людей. Тем временем глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов сказал агентству ТАСС, что усмотрел в сообщении, размещённом на сайте посольства, подстрекательство к незаконным действиям. По мнению Климова, именно так следует расценивать слова о том, что вероятно демонстранты отправятся в центр города и могут встретить сопротивление полиции.