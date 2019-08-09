Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве, в том числе журналистов. В таблице больше трёх тысяч человек. В базе есть данные журналиста «Эха», корреспондентов сайтов «Медуза» и «Медиазона», телеканала «Дождь» и радио «Свобода». Сайт «Медиазона» отмечает, что данные трёх журналистов, сведения о которых появились в открытом доступе, полиция переписала перед акцией за свободные выборы. В списке также есть информация из паспортов независимых кандидатов в Мосгордуму Любови Соболь, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова. Анонимный Телеграм-канал называет таблицу «базой сторонников Алексея Навального».