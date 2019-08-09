Обладатель наград Каннского кинофестиваля, российский режиссер Кантемир Балагов поддержал протесты в Москве. Он сказал, что завтра впервые выйдет на митинг. «Я не разбираюсь в политике, но то, что происходит сейчас, сложно назвать политикой – это абсурд», — добавил Балагов. Его слова приводит газета «Ведомости». Митинг на проспекте Сахарова согласован с властями. Он начнётся завтра в 2 часа. Среди тех, кто выступил в поддержку этой акции — рэперы Oxxxymiron и Face, группы IC3РЕАК и «Кровосток», телеведущий Леонид Парфенов, видеоблогер Юрий Дудь, хоккеист Артемий Панарин.