СК пригрозил уголовной ответственностью за участие в «мирных прогулках» по Москве после завтрашней акции

Следственный комитет пригрозил уголовной ответственностью за участие в «мирных прогулках» по Москве после завтрашней акции на проспекте Сахарова. В официальном сообщении СК говорится, что призывы поучаствовать в таких прогулках активно распространяются в социальных сетях. В Следственном комитете добавили, что за призывы к массовым беспорядкам тоже предусмотрено лишение свободы. Ведомство обратилось к несовершеннолетним и их родителям с призывом помнить о последствиях. Ранее с предложением устроить прогулку после митинга на Сахарова выступил штаб политика Алексея Навального.