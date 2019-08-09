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22:30, 09 августа 2019

СК пригрозил уголовной ответственностью за участие в «мирных прогулках» по Москве после завтрашней акции

Следственный комитет пригрозил уголовной ответственностью за участие в «мирных прогулках» по Москве после завтрашней акции на проспекте Сахарова. В официальном сообщении СК говорится, что призывы поучаствовать в таких прогулках активно распространяются в социальных сетях. В Следственном комитете добавили, что за призывы к массовым беспорядкам тоже предусмотрено лишение свободы. Ведомство обратилось к несовершеннолетним и их родителям с призывом помнить о последствиях. Ранее с предложением устроить прогулку после митинга на Сахарова выступил штаб политика Алексея Навального.



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