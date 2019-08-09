В воинской части под Ачинском Красноярского края этим вечером произошёл новый взрыв

Пострадали 10 человек. Шесть из них медики отпустили домой, четверо госпитализированы. Как и в минувший понедельник, местные чиновники не сразу признали факт взрыва, они объявили об эвакуации из-за ухудшения метеоусловий. Люди жаловались в соцсетях, что не получают достоверной информации, возмущались, что власти не могут справиться с ситуацией и писали «хватит врать». Одна из Находиться в этом районе по-прежнему небезопасно для жизни, — говорили местной телекомпании «АТВ» очевидцы нового взрыва.

В Минобороны заявили, что детонацию спровоцировало попадание молнии в снаряд. Из расположенного поблизости села Каменка вновь эвакуировали людей. Губернатор Красноярского края Александр Усс сказал, что на этот раз возвращать местных жителей без надежных гарантий того, что взрывы не повторятся, не будут.

В результате первой серии взрывов на территории воинской части под Ачинском в понедельник погиб один человек. 16 тысяч были эвакуированы.