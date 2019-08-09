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22:03, 09 августа 2019

В интернете появились личные данные задержанных на протестах последнего времени в Москве

Таблицу, в которую внесены больше трёх тысяч человек, опубликовал один из анонимных телеграмм-каналов. В базе есть данные журналиста «Эха», корреспондентов сайтов «Медуза» и «Медиазона», телеканала «Дождь» и радио «Свобода». Сайт «Медиазона» пишет, что трёх журналистов, сведения о которых появились в открытом доступе, полиция остановила перед акцией за свободные выборы – тогда силовики переписали паспортные данные сотрудников СМИ. При этом анонимный Телеграм-канал называет таблицу с информацией «базой сторонников Алексея Навального».



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