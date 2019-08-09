Число фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля достигло тринадцати

Задержанного режиссера Дмитрия Васильева должны доставить на допрос в Следственный комитет.

Васильев в своем Фейсбуке написал, что в его задержании участвовали шестеро человек. Режиссер отметил, что находится в статусе подозреваемого, ему разрешили взять инсулин и книжки. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» отмечает, что Васильев работает на телеканале «Доктор». По данным издания, неизвестные интересовались его местонахождением у коллег, когда они возвращались со съемок на территории агентства РИА «Новости». Телевизионный аналитик Анна Качкаева, в свою очередь, называет его своим студентом, сдержанным человеком, «отцом чудесной девочки» и талантливым режиссером: его задержание она назвала «бредом». Тем временем Басманный суд сегодня арестовал еще трех фигурантов дела о беспорядках 27 июля. Один из них – москвич Айдар Губайдуллин, который, по словам адвоката Максима Пашкова, работает инженером. Другой – Данила Беглец, который, как утверждает следствие, нанес удары полицейским: в суде он говорил, что у него двое малолетних детей. Также суд отправил под стражу волонтера штаба Любови Соболь Сергея Фомина. Накануне он вместе с матерью пришел в полицию после объявления в розыск и добровольно сдался властям.

Всего в ходе акции 27 июля с требованием допуска к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов было задержано свыше тысячи человек. «ОВД-Инфо» называет число почти в 1400.