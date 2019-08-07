Дмитрий Муратов предлагает провести референдум по вопросу переноса выборов в Мосгордуму

Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов предложил провести референдум по вопросу переноса выборов в Мосгордуму. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если уже даже Центральная избирательная комиссия признает, что по этим законам невозможно собрать подписи и необходимо переделывать этот закон — резко его упростить для того, чтобы это был не заградительный барьер, а напротив, абсолютно нормальное явление для регистрации кандидатов — все, нельзя проводить эти выборы. Сейчас Мосгоризбирком должен их перенести. Пусть проведут городской референдум», — заявил Муратов.

С его точки зрения, если ситуация с регистрацией независимых кандидатов никак не изменится, и выборы все же состоятся, «Дума будет нелегитимна все последующие годы». «Все будут на нее пальцем показывать», — заключил Муратов.

Выборы в Мосгордуму запланированы на 8 сентября 2019 года.