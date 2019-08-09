Администрация Северодвинска удалила сообщение о краткосрочном повышении радиационного фона после вчерашнего взрыва

Администрация Северодвинска Архангельской области удалила сообщение о краткосрочном повышении радиационного фона после вчерашнего взрыва на полигоне. На это обратило внимание издание «7х7». Тем временем, Телеграм-канал «База» сообщил, что в Москву из Архангельской области доставили шесть человек с диагнозом «облучение». Источники издания в Минобороны сообщили, что одежду пострадавших и костюмы химзащиты сожгли. Одежду врачей, которые оказывали помощь, тоже уничтожили.

Взрывы и пожар на военном полигоне в Северодвинске произошли при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Два человека погибли, шесть получили ранения.