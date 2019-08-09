В интернете появились персональные данные задержанных во время протестов в Москве, в том числе журналистов

Их опубликовал один из анонимных Телеграм-каналов. Как отмечает сайт «Медиазона», в базе оказались паспортные данные и номера телефонов четверых журналистов издания. У троих из них полицейские переписали сведения из паспортов перед акцией протеста 3-го августа. Там же есть данные журналиста «Радио Свобода», корреспондентов сайта «Медуза» и телеканала «Дождь». При этом анонимный Телеграм-канал называет таблицу с информацией «базой сторонников Алексея Навального».