Тушинский суд арестовал на 10 суток активистку «Другой России» Ольгу Шалину из-за акции в поддержку Ивана Голунова

Тушинский суд Москвы арестовал на 10 суток активистку партии «Другая Россия» Ольгу Шалину из-за акции в поддержку Ивана Голунова. Ее признали виновной в повторном нарушении правил проведения митинга. Как пишет сайт «МБХ Медиа», в протоколе говорится, что Шалину задержали 12-го июня на Страстном бульваре во время марша в поддержку журналиста сайта «Медуза». Сама Шалина говорит, что была задержана в саду «Эрмитаж», где покупала кофе.

В апреле суд назначил Шалиной административный надзор и запретил ей до 2021-го года участвовать в массовых мероприятиях.