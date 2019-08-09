Oxxxymiron, Кантемир Балагов и Леонид Парфенов присоединились к списку известных людей, поддержавших протесты в Москве

Популярный рэпер Oxxxymiron, режиссер Кантемир Балагов и телеведущий Леонид Парфенов сегодня присоединились к списку известных людей, поддержавших протесты в Москве. Oxxxymiron сказал, что необходимо вместе добиваться прекращения «абсурдного и репрессивного дела о так называемых массовых беспорядках». Леонид Парфенов, принимавший участие в протестах на Болотной площади в Москве в 2011-м году, написал, что завтра будет выступать и всех зовет. Кантемир Балагов, как пишет газета «Ведомости», сообщил, что завтра впервые будет участвовать в митинге. По его словам, происходящее уже выходит за рамки политики и становится абсурдом.

Завтрашняя акция за честные выборы и против политических репрессий начнется на проспекте Сахарова в 2 часа дня. Среди тех, кто ранее решил к ней присоединиться, популярный блогер Юрий Дудь, группы IC3РЕАК и «Кровосток», а также рэпер Face.