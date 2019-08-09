Число пострадавших в результате новых взрывов в воинской части в Красноярском крае достигло 10. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Шесть человек медики отпустили домой, четверо госпитализированы. Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть не только гражданские, но также военный и полицейские.

Новые взрывы в Ачинском районе произошли этим вечером. В Минобороны заявили, что детонацию вызвало попадание молнии в снаряд. Из расположенного поблизости села Каменка вновь эвакуировали людей. В первый раз эвакуация проводилась в понедельник во время серии взрывов на этом же военном складе.