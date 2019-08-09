Жителей села Каменка, эвакуированных из-за новых взрывов в воинской части, оставляют в соседнем поселке до утра

Жителей села Каменка Красноярского края, эвакуированных сегодня из-за новых взрывов в воинской части, оставляют в соседнем поселке как минимум до утра. Утром эвакуированным привезут горячее питание, затем будет решаться вопрос о дальнейшем пребывании людей, — говорят местные чиновники. Губернатор Красноярского края Александр Усс сказал, что на этот раз возвращать людей без надежных гарантий того, что взрывы не повторятся, не будут.

Предыдущая серия взрывов была в понедельник. Погиб один человек. Сегодня во время новых взрывов 9 человек доставлены в больницу.