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20:31, 09 августа 2019

Жителей села Каменка, эвакуированных из-за новых взрывов в воинской части, оставляют в соседнем поселке до утра

Жителей села Каменка Красноярского края, эвакуированных сегодня из-за новых взрывов в воинской части, оставляют в соседнем поселке как минимум до утра. Утром эвакуированным привезут горячее питание, затем будет решаться вопрос о дальнейшем пребывании людей, — говорят местные чиновники. Губернатор Красноярского края Александр Усс сказал, что на этот раз возвращать людей без надежных гарантий того, что взрывы не повторятся, не будут.

Предыдущая серия взрывов была в понедельник. Погиб один человек. Сегодня во время новых взрывов 9 человек доставлены в больницу.



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