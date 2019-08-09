Жители Москвы стали получать подозрительные sms с предложением объединяться в группы для организации протестов

Юристы считают это провокацией, рассчитанной на новые уголовные дела. Об этом пишет сайт «МБХ Медиа». На сайте, куда ведет ссылка в сообщении, говорится, что для проекта подойдут исключительно физически подготовленные парни и мужчины. Предлагается объединяться в анонимные группы по 50 человек, в которых будут назначаться кураторы для координации действий. Также отмечается, что для участия в протестных акциях понадобится подготовка. В частности, необходимо приобрести телефон с анонимной сим-картой и одежду, позволяющую скрыть лицо.