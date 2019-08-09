Фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» за первый день проката в России и в странах СНГ заработал 125 миллионов рублей

Фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» за первый день проката в России и в странах СНГ заработал 125 миллионов рублей. Такие данные приводит компания-прокатчик «Сони Пикчерз».

Квентин Тарантино презентовал свою картину в Москве лично. Во время своего визита он активно общался с российскими чиновниками – в частности, отправился на экскурсию в компании министра культуры Владимира Мединского, за что подвергся критике в социальных сетях.